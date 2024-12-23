Полуляхов Евфим Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Полуляхов Евфим Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1752
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 211
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Новая Калитва, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 30
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 165об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 211
01 | Полуляхов Евфим Василиев: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Полуляхова Марина Герасимова: - / 24 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Полуляхов Кондрат Евфимов: - / 3 недели | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Полуляхова Евфросиния Евфимова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Полуляхов Марко Василиев: - / 15 | войсковые жители - брат главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Пречислен нижнею расправою из слободы Новой Калитвы войсковой житель
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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