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Коваленко Никифор Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Коваленко Никифор Андреев
Пол
муж
Номер записи
1741
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
209
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 165
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 209
01 | Коваленко Андрей Семенов: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Коваленко Агрипина Петрова: - / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Коваленко Семен Андреев: - / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Коваленко Никифор Андреев: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Коваленко Прокофий Андреев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Коваленко Параскева Андреева: - / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Коваленко Дарья Алексеева: - / 20 | войсковые жители - жена Семена [3]
08 | Коваленко Варвара Семенова: - / 3 | войсковые жители - дочь Семена [3]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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