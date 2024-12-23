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Решетняков Иван Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Решетняков Иван Петров
Пол
муж
Номер записи
1713
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
206
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 164об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 206
01 | Решетняков Иван Петров: - / 33 | войсковые жители - глава
02 | Решетнякова Евдокия Григориева: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Решетняков Григорий Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Решетняков Илия Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Решетняков Лука Иванов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Решетнякова Варвара Иванова: - / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Решетнякова Марья Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Решетнякова Марфа Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Перешедшие в хутор Голой из слободы Талов в разсуждении общего в землях владения войсковые жители нижнею расправою в сем 795-м году причислены
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Решетников
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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