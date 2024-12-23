Башлаева Агафия Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашлаева Агафия Григориева

Башлаева Агафия Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Башлаева Агафия Григориева
Пол
жен
Номер записи
1654
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
196
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Год поступления
1783
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 162
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 196
01 | Башлаев Григорий Никитин: - / 39 | войсковые жители - глава
02 | Башлаева Марья Степанова: - / 37 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Башлаева Агафия Григориева: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Башлаева Мотрена Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Башлаева Марина Григориева: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оные Башлаевы причислены в казенное ведомство в 1783 году нижнею расправою по отобрании от помещика сотника Куколевского
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.