Башлаев Иван Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Башлаев Иван Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1646
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 194
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Ивана [4]
- Год поступления
- 1783
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 162
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 194
01 | Башлаев Никита Петров: - / 78 | войсковые жители - глава
02 | Башлаева Стефанида Василиева: - / 76 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Башлаев Прокофий Никитин: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Башлаев Иван Никитин: - / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Башлаева Ксения Никитина: - / 23 | войсковые жители - жена Прокофия [3]
06 | Башлаева Мелания Василиева: - / 21 | войсковые жители - жена Ивана [4]
07 | Башлаев Иван Иванов: - / 1 | войсковые жители - сын Ивана [4]
- Дополнительная информация в записи
- Оные Башлаевы причислены в казенное ведомство в 1783 году нижнею расправою по отобрании от помещика сотника Куколевского
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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