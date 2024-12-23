Сопляк Федор Петров
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Сопляк Федор Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1584
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 186
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 159об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 186
01 | Сопляк Петр Леонтиев: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Сопляк Пелагея Федорова: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сопляк Андрей Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сопляк Михаило Петров: 5 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сопляк Федор Петров: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Сопляк Евгения Петрова: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сопляк Варвара Петрова: 12 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Сопляк Фекла Иванова: - / 21 | войсковые жители - жена Андрея [3]
09 | Сопляк Анна Андреева: - / 2 | войсковые жители - дочь Андрея [3]
10 | Сопляк Агафия Андреева: - / 2 месяца | войсковые жители - дочь Андрея [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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