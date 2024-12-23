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Калков Кондрат Никифоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Калков Кондрат Никифоров
Пол
муж
Номер записи
1563
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
184
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1751
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 158об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 184
01 | Калков Никифор Лукьянов: 81 / - | войсковые жители - глава
02 | Калкова Анна Пантелимонова: 80 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Калков Кондрат Никифоров: 31 / 44 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Калкова Марья Иванова: 30 / - | войсковые жители - жена Кондрата [3]
05 | Калкова Устина Алексеева: - / 42 | войсковые жители - жена Кондрата вторая [3]
06 | Калков Борис Кондратов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Кондрата [3]
07 | Калков Андрей Кондратов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Кондрата [3]
08 | Калкова Марина Кондратова: 10 / - | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
09 | Калкова Тетияна Кондратова: 1 месяц / - | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
10 | Калкова Ирина Кондратова: - / 12 | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
11 | Калкова Елена Кондратова: - / 11 | войсковые жители - дочь Кондрата [3]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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