Лесняк Степан Василиев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Лесняк Степан Василиев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1544
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 183
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 51
- Возраст по текущей РС
- -
- Причина выбытия
- смерть
- Год убытия
- 1784
- Год рождения вычисленный
- 1731
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 158
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 183
01 | Лесняк Степан Василиев: 51 / - | войсковые жители - глава
02 | Лесняк Пелагея Корнеева: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лесняк Корней Степанов: 15 / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лесняк Влас Степанов: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лесняк Евфим Степанов: 4 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Лесняк Агрипина Степанова: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Лесняк Марья Степанова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Лесняк Лукьян Степанов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Лесняк Тетияна Семенова: - / 28 | войсковые жители - жена Корнея [3]
10 | Лесняк Данило Корнеев: - / 7 | войсковые жители - сын Корнея [3]
11 | Лесняк Иван Корнеев: - / 5 | войсковые жители - сын Корнея [3]
12 | Лесняк Аврам Корнеев: - / 3 | войсковые жители - сын Корнея [3]
13 | Лесняк София Корнеева: - / 9 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
14 | Лесняк Фекла Корнеева: - / 1 | войсковые жители - дочь Корнея [3]
15 | Лесняк Марина Кондратова: - / 23 | войсковые жители - жена Власа [4]
16 | Лесняк Акилина Власова: - / 3 | войсковые жители - дочь Власа [4]
17 | Лесняк Ксения Власова: - / 1 | войсковые жители - дочь Власа [4]
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Лесных, Лесников
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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