Кузенко Пелагея Федорова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кузенко Пелагея Федорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1469
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 174
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- жена Кондрата [4]
- Откуда прибыл
- сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 155
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 174
01 | Кузенко Кузма Игнатов: 38 / 51 | войсковые жители - глава
02 | Кузенко Евдокия Андреева: 36 / 49 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кузенко Мартин Кузмин: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кузенко Кондрат Кузмин: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кузенко Григорий Кузмин: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кузенко Григорий Кузмин: 2 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Кузенко Настасия Кузмина: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Кузенко Марина Кузмина: 11 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Кузенко Наталия Кузмина: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Кузенко Василий Кузмин: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
11 | Кузенко Пелагея Федорова: - / 20 | войсковые жители - жена Кондрата [4]
12 | Кузенко Марья Степанова: - / 18 | войсковые жители - жена Григория [5]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Костянтиновки с войсковых жителей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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