Деревянченко Иван Федоров
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Деревянченко Иван Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1445
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 173
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1751
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 154
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 173
01 | Деревянченкова Ирина Степанова: 60 / 73 | войсковые жители - глава
02 | Деревянченко Иван Федоров: 31 / 44 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Деревянченко Алексей Федоров: 26 / 39 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Деревянченко Параскева Захариева: 30 / - | войсковые жители - жена Ивана [2]
05 | Деревянченко Евфросиния Семенова: - / 43 | войсковые жители - жена Ивана вторая [2]
06 | Деревянченко Андрей Иванов: 8 / - | войсковые жители - сын Ивана [2]
07 | Деревянченко Тимофей Иванов: 2 / 15 | войсковые жители - сын Ивана [2]
08 | Деревянченко Евфимия Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь Ивана [2]
09 | Анисия Василиева: - / 12 | войсковые жители - племянница Евфросинии [5]
10 | Деревянченко Марья Нестерова: 25 / 38 | войсковые жители - жена Алексея [3]
11 | Деревянченко Трофим Алексеев: 10 месяцев / 14 | войсковые жители - сын Алексея [3]
12 | Деревянченко Катерина Алексеева: 7 / - | войсковые жители - дочь Алексея [3]
13 | Деревянченко Иван Алексеев: - / 12 | войсковые жители - сын Алексея [3]
14 | Деревянченко Василий Алексеев: - / 8 | войсковые жители - сын Алексея [3]
15 | Деревянченко Григорий Алексеев: - / 1 | войсковые жители - сын Алексея [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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