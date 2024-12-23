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Свинарев Корней Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Свинарев Корней Федоров
Пол
муж
Номер записи
1424
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
170
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 170
01 | Свинарев Корней Федоров: 27 / 40 | войсковые жители - глава
02 | Свинарева Марья Кондратова: 25 / 38 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинарев Федор Корнеев: 2 / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Свинарева Евфросиния Корнеева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Свинарева Анна Корнеева: 1 месяц / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Свинарев Алексей Корнеев: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Свинарев Петр Корнеев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Свинарева Марфа Корнеева: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Свинарева Ирина Корнеева: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Свинарева Стефанида Корнеева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Свинарев (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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