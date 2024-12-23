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Ворона Яков Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ворона Яков Степанов
Пол
муж
Номер записи
1413
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
168
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
60
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1789
Год рождения вычисленный
1722
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 153
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 168
01 | Ворона Яков Степанов: 60 / - | войсковые жители - глава
02 | Ворона Марья Федорова: 55 / 68 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ворона Василий Яковлев: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ворона Марина Никитина: 15 / 28 | войсковые жители - жена Василия [3]
05 | Ворона Яков Василиев: - / 3 | войсковые жители - сын Василия [3]
06 | Ворона Мотрена Василиева: - / 9 | войсковые жители - дочь Василия [3]
07 | Ворона Анна Василиева: - / 4 | войсковые жители - дочь Василия [3]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Ворона (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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