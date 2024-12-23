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Ворона Ксения Денисова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ворона Ксения Денисова
Пол
жен
Номер записи
1326
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
162
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Андрея [3]
Откуда прибыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
18
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 149
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 162
01 | Ворона Яков Димидов: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Ворона Пелагея Иванова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ворона Андрей Яковлев: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ворона Илия Яковлев: 2 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ворона Данило Яковлев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Ворона Федор Яковлев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Ворона Наталия Яковлева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Ворона Ксения Денисова: - / 18 | войсковые жители - жена Андрея [3]
09 | Ворона Михаило Андреев: - / 3 | войсковые жители - сын Андрея [3]
10 | Ворона Петр Андреев: - / 1 | войсковые жители - сын Андрея [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Костянтиновке с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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