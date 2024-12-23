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Луговенко Григорий Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Луговенко Григорий Федоров
Пол
муж
Номер записи
1302
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
160
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 148
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 160
01 | Луговенко Федор Яковлев: 36 / 49 | войсковые жители - глава
02 | Луговенко Домникия Гаврилова: 35 / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Луговенко Игнат Федоров: 3 месяца / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Луговенко Улияна Федорова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Луговенко Григорий Федоров: - / 11 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Луговенко Назар Федоров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Луговенко Иван Федоров: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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