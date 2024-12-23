Скрипник Федор Проклов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Скрипник Федор Проклов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1294
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 159
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Прокла [4]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 147об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 159
01 | Скрипник Петр Иванов: 45 / - | войсковые жители - глава
02 | Скрипник Пелагея Иванова: 40 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Скрипник Василий Петров: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Скрипник Прокл Петров: 16 / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Скрипник Герасим Петров: 6 / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Скрипник Мотрена Павлова: - / 25 | войсковые жители - жена Прокла [4]
07 | Скрипник Петр Проклов: - / 7 | войсковые жители - сын Прокла [4]
08 | Скрипник Федор Проклов: - / 5 | войсковые жители - сын Прокла [4]
09 | Скрипник Евдокия Проклова: - / 1 | войсковые жители - дочь Прокла [4]
10 | Скрипник Евфимия Алексеева: - / 19 | войсковые жители - жена Герасима [5]
11 | Скрипник Матвей Герасимов: - / 1 | войсковые жители - сын Герасима [5]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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