Панченко Анна Никитина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Панченко Анна Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1215
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 151
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- жена Афанасия [4]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 144об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 151
01 | Панченкова Анна Григориева: 70 / - | войсковые жители - глава
02 | Панченко Степан Фомин: 35 / 48 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Панченко Евдокия Иванова: 33 / 46 | войсковые жители - жена Степана [2]
04 | Панченко Афанасий Степанов: 4 / 17 | войсковые жители - сын Степана [2]
05 | Панченко Николай Степанов: 2 / - | войсковые жители - сын Степана [2]
06 | Панченко Ирина Степанова: 11 / - | войсковые жители - дочь Степана [2]
07 | Панченко Феодосия Степанова: 9 / - | войсковые жители - дочь Степана [2]
08 | Панченко Агафия Степанова: 7 / - | войсковые жители - дочь Степана [2]
09 | Панченко Ирина Степанова: 5 / 18 | войсковые жители - дочь Степана [2]
10 | Панченко Петр Степанов: - / 7 | войсковые жители - сын Степана [2]
11 | Панченко Пелагея Степанова: - / 11 | войсковые жители - дочь Степана [2]
12 | Панченко Домникия Степанова: - / 5 | войсковые жители - дочь Степана [2]
13 | Панченко Анна Никитина: - / 17 | войсковые жители - жена Афанасия [4]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Талах с войсковых жителей
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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