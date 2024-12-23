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Волосухина Агафия Василиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Волосухина Агафия Василиева
Пол
жен
Номер записи
1182
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
149
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Василия [2]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 143
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 149
01 | Волосухина Параскева Григориева: 60 / - | войсковые жители - глава
02 | Волосухин Василий Яковлев: 35 / 48 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Волосухин Гаврило Яковлев: 26 / 39 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волосухина Марья Осипова: 32 / 45 | войсковые жители - жена Василия [2]
05 | Волосухин Трофим Василиев: 10 / 23 | войсковые жители - сын Василия [2]
06 | Волосухина Мелания Василиева: 6 / - | войсковые жители - дочь Василия [2]
07 | Волосухина Стефанида Василиева: 3 / - | войсковые жители - дочь Василия [2]
08 | Волосухина Марья Василиева: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Василия [2]
09 | Волосухина Евдокия Василиева: - / 9 | войсковые жители - дочь Василия [2]
10 | Волосухина Агафия Василиева: - / 6 | войсковые жители - дочь Василия [2]
11 | Волосухина Настасия Василиева: - / 2 | войсковые жители - дочь Василия [2]
12 | Волосухина Параскева Андреева: 25 / 38 | войсковые жители - жена Гаврило [3]
13 | Волосухин Григорий Гаврилов: 4 / - | войсковые жители - сын Гаврило [3]
14 | Волосухин Максим Гаврилов: 1 месяц / 14 | войсковые жители - сын Гаврило [3]
15 | Волосухина Тетияна Гаврилова: 6 / - | войсковые жители - дочь Гаврило [3]
16 | Волосухина Агафия Гаврилова: 3 / - | войсковые жители - дочь Гаврило [3]
17 | Волосухин Артем Гаврилов: - / 5 | войсковые жители - сын Гаврило [3]
18 | Волосухина Дарья Гаврилова: - / 2 | войсковые жители - дочь Гаврило [3]
19 | Волосухина Анна Никитина: - / 16 | войсковые жители - жена Трофима [5]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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