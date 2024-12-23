Волосуха Петр Карпов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Волосуха Петр Карпов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1170
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 148
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 142об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 148
01 | Волосуха Петр Карпов: 10 / 23 | войсковые жители - глава
02 | Волосуха Агрипина Яковлева: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волосуха Евдокия Петрова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Волосухин
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.