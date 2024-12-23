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Волосуха Петр Карпов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Волосуха Петр Карпов
Пол
муж
Номер записи
1170
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
148
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 142об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 148
01 | Волосуха Петр Карпов: 10 / 23 | войсковые жители - глава
02 | Волосуха Агрипина Яковлева: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волосуха Евдокия Петрова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Волосухин
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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