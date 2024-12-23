Фоменко Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоменко Яков Иванов

Фоменко Яков Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Фоменко Яков Иванов
Пол
муж
Номер записи
1064
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
138
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 137об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 138
01 | Фоменко Иван Ермолаев: 41 / 54 | войсковые жители - глава
02 | Фоменко Ирина Данилова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Фоменко Яков Иванов: 13 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Фоменко Степан Иванов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Фоменко Федор Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Фоменко Параскева Иванова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Фоменко Тетияна Петрова: - / 25 | войсковые жители - жена Якова [3]
08 | Фоменко Улияна Яковлева: - / полугоду | войсковые жители - дочь Якова [3]
09 | Фоменко Мотрена Иванова: - / 22 | войсковые жители - жена Степана [4]
10 | Фоменко Евдокия Степанова: - / 1 | войсковые жители - дочь Степана [4]
11 | Фоменко Евдокия Иванова: - / 20 | войсковые жители - жена Федора [5]
12 | Фоменко Евфросиния Федорова: - / 1 | войсковые жители - дочь Федора [5]
13 | Ситнична Агафия Корнеева: 70 / 83 | войсковые жители - тёща главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.