Лемешко Анна Алексеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Лемешко Анна Алексеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1058
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 137
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 48
- Возраст по текущей РС
- 61
- Год рождения вычисленный
- 1734
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- х. Голой
- Место события
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 137
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 137
01 | Лемешко Роман Иванов: 54 / 67 | войсковые жители - глава
02 | Лемешко Анна Алексеева: 48 / 61 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лемешко Максим Романов: 23 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лемешко Марья Романова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Лемешко Катерина Романова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Старинная сего хутора
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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