Гужва Яким Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГужва Яким Антонов

Гужва Яким Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гужва Яким Антонов
Пол
муж
Номер записи
1054
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
136
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 136об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 136
01 | Гужва Яким Антонов: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Гужва Параскева Григориева: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гужва София Якимова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Гужва перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Гужва (из Книги Памяти Кантемировского района)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.