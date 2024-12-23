Марченко Евфимия Емелиянова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Марченко Евфимия Емелиянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1033
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 131
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 131
01 | Марченко Иван Семенов: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Марченко Евфимия Емелиянова: - / 28 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Марченко Никита Иванов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Марченко Кузма Иванов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Марченко Анна Иванова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Марченко Агафия Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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