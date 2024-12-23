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Сурган Ксения Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сурган Ксения Иванова
Пол
жен
Номер записи
1027
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
129
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 134об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 129
01 | Сурган Николай Семенов: - / 49 | войсковые жители - глава
02 | Сурган Ксения Иванова: - / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сурган Иван Николаев: - / 13 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сурган Евдокия Николаева: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Сурган Анна Николаева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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