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Ярова Пелагея Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ярова Пелагея Яковлева
Пол
жен
Номер записи
910
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
114
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Прокофия [3]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 128
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 114
01 | Яровой Тимофей Иванов: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Ярова Наталия Алексеева: - / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яровой Прокофий Тимофеев: - / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яровой Аврам Тимофеев: - / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яровой Яков Тимофеев: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Яровой Иван Тимофеев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Яровой Василий Тимофеев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Ярова Анна Тимофеева: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Ярова Пелагея Яковлева: - / 25 | войсковые жители - жена Прокофия [3]
10 | Ярова Акилина Прокофиева: - / 1 | войсковые жители - дочь Прокофия [3]
11 | Ярова Евгения Андреева: - / 20 | войсковые жители - жена Аврама [4]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС есть вероятность, что тут ошибка, и жена была взята из хутора Скнарин, тогда её девичья фамилия - Браташева
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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