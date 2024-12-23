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Малеева Пелагея Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Малеева Пелагея Григориева
Пол
жен
Номер записи
873
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
109
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 126
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 109
01 | Малеев Роман Лаврентиев: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Малеева Пелагея Григориева: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Малеева Мелания Романова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Малеев Савва Романов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Малеев Евфим Романов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Малеева Параскева Романова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество здешней округи в слободе Смаглеевке с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Шестопал. В данной РС не указана в семье отца, но должна быть в РС слободы Деркачи
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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