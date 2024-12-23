Малеева Пелагея Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Малеева Пелагея Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 873
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 109
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1766
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 126
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 109
01 | Малеев Роман Лаврентиев: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Малеева Пелагея Григориева: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Малеева Мелания Романова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Малеев Савва Романов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Малеев Евфим Романов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Малеева Параскева Романова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество здешней округи в слободе Смаглеевке с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Шестопал. В данной РС не указана в семье отца, но должна быть в РС слободы Деркачи
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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