Бакуменко Параскева Ильина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Бакуменко Параскева Ильина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 828
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 102
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 46об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 102
01 | Бакуменко Илия Аврамов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Бакуменко Параскева Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бакуменко Тимофей Ильин: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бакуменко Федор Ильин: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бакуменко Параскева Ильина: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бакуменко Яков Аврамов: - / 27 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Игнат: - / 10 | войсковые жители - племянник главы [1]
08 | Бакуменко Ксения Иванова: - / 25 | войсковые жители - жена Якова [6]
09 | Бакуменко Мелания Михаилова: - / 65 | войсковые жители - мать главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Бакуменко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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