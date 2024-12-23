Легенкой Данило Семенов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Легенкой Данило Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 810
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 101
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1746
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 123
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 101
01 | Легенкой Данило Семенов: - / 49 | войсковые жители - глава
02 | Легенка Марина Акимова: - / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Легенкой Павел Данилов: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Легенкой Трофим Данилов: - / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Легенкой Роман Данилов: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Легенка Христина Данилова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Легенка Улияна Данилова: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Легенкой Иван Данилов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Легенкой Макар Данилов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Легенкой Емелиян Данилов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
11 | Легенка Ксения Данилова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Легенка Евфросиния Данилова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
13 | Легенка Марья Евфимова: - / 20 | войсковые жители - жена Павла [3]
14 | Легенкой Тихон Павлов: - / 2 недели | войсковые жители - сын Павла [3]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Легенкой со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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