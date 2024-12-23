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Белогорец Евфимия Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Белогорец Евфимия Степанова
Пол
жен
Номер записи
795
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
100
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сестра главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 100
01 | Белогорец Андрей Степанов: - / 38 | войсковые жители - глава
02 | Белогорец Григорий Степанов: - / 35 | войсковые жители - брат главы [1]
03 | Белогорец Иван Степанов: - / 24 | войсковые жители - брат главы [1]
04 | Белогорец Евфимия Степанова: - / 23 | войсковые жители - сестра главы [1]
05 | Белогорец Мелания Михаилова: - / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
06 | Белогорец Иван Андреев: - / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Белогорец Степан Андреев: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Белогорец Моисей Андреев: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Белогорец Павел Андреев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Белогорец Григорий Андреев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
11 | Белогорец Евфимия Андреева: - / 13 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Белогорец Параскева Нестерова: - / 34 | войсковые жители - жена Григория [2]
13 | Белогорец Василий Григориев: - / 13 | войсковые жители - сын Григория [2]
14 | Белогорец Федор Григориев: - / 11 | войсковые жители - сын Григория [2]
15 | Белогорец Павел Григориев: - / 7 | войсковые жители - сын Григория [2]
16 | Белогорец Агафия Григориева: - / 15 | войсковые жители - дочь Григория [2]
17 | Белогорец Феодора Михаилова: - / 31 | войсковые жители - жена Ивана [3]
18 | Белогорец Параскева Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
Дополнительная информация в записи
Отпущенны на волю из подданных малороссиян и по повелению земского суда причислены в нынешнем 795-м году
Комментарий наборщика
В оригинале (И261-1-827) ей 23, в копии (И261-1-813) ей 24 года
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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