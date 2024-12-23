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Чухлеб Марина Наумова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Чухлеб Марина Наумова
Пол
жен
Номер записи
763
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
93
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Подгорная, Острогожская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 93
01 | Чухлеб Наум Евфимов: - / 27 | войсковые жители - глава
02 | Чухлеб Марья Василиева: - / 26 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чухлеб Иван Наумов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чухлеб Марина Наумова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Чухлеб Евдокия Наумова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Острогожской округи с войсковой слободы Подгорной
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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