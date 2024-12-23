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Чахченко Христина Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Чахченко Христина Петрова
Пол
жен
Номер записи
749
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1766
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 89
01 | Чахченко Петр Емелиянов: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Чахченко Христина Петрова: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Чахченко Евфим Петров: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Чахченко Анна Петрова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Чахченко Мотрена Петрова: - / 1 месяц | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Из войсковой слободы Констянтиновки
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Мащенко (из слободы Смаглеевка)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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