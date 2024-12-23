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Ткаченко Прокофий Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ткаченко Прокофий Федоров
Пол
муж
Номер записи
745
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
88
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 88
01 | Ткаченко Федор Карпов: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Ткаченко Катерина Иванова: - / 27 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ткаченко Прокофий Федоров: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ткаченко Параскева Федорова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Ткаченко Любовь Федорова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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