Омелченко Марфа Трофимова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Омелченко Марфа Трофимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 710
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 80
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Трофима [5]
- Откуда прибыл
- сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 119
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 80
01 | Омелченко Михаило Герасимов: - / 34 | войсковые жители - глава
02 | Омелченко Евфросиния Алексеева: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Омелченко Домникия Михаилова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Омелченко Роман Герасимов: - / 30 | войсковые жители - брат главы [1]
05 | Омелченко Трофим Герасимов: - / 25 | войсковые жители - брат главы [1]
06 | Омелченко Семен Герасимов: - / 19 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Омелченко Евдокия Петрова: - / 26 | войсковые жители - жена Романа [4]
08 | Омелченко Настасия Романова: - / 1 | войсковые жители - дочь Романа [4]
09 | Омелченко Фекла Данилова: - / 19 | войсковые жители - жена Трофима [5]
10 | Омелченко Марфа Трофимова: - / 2 | войсковые жители - дочь Трофима [5]
11 | Омелченко Домникия Тимофеева: - / 17 | войсковые жители - жена Семена [6]
- Дополнительная информация в записи
- Причислены нижнею расправою в сию слободу нижеписанные войсковые жители из разных селений. А именно из слободы Талов
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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