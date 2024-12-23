Даценкова Мотрена Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Даценкова Мотрена Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 661
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 73
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- жена Петра [3]
- Откуда прибыл
- х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 117
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 73
01 | Даценкова Устина Петрова: - / 51 | войсковые жители - глава
02 | Даценков Семен Григориев: - / 29 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Даценков Петр Григориев: - / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Даценкова Ксения Тимофеева: - / 26 | войсковые жители - жена Семена [2]
05 | Даценков Радион Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын Семена [2]
06 | Даценкова Мелания Семенова: - / 7 | войсковые жители - дочь Семена [2]
07 | Даценкова Марья Семенова: - / 2 | войсковые жители - дочь Семена [2]
08 | Даценкова Мотрена Петрова: - / 24 | войсковые жители - жена Петра [3]
09 | Даценков Афанасий Петров: - / 2 | войсковые жители - сын Петра [3]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество сей же слободы в хуторе Голом с войсковых жителей
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, вероятная девичья фамилия - Вовченко (отличается место, куда выдана замуж)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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