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Рябоштан Марья Харитонова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Рябоштан Марья Харитонова
Пол
жен
Номер записи
632
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
70
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 116
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 70
01 | Рябоштан Харитон Анисимов: 32 / 45 | войсковые жители - глава
02 | Рябоштан Агрипина Семенова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Рябоштан Марья Харитонова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Рябоштан Домникия Харитонова: 3 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Рябоштан Наталия Харитонова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Свинарева
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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