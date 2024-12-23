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Исаенко Кондрат Семенов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Исаенко Кондрат Семенов
Пол
муж
Номер записи
589
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
63
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
44
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1738
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 113об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 63
01 | Исаенко Кондрат Семенов: 44 / - | войсковые жители - глава
02 | Исаенко Мотрена Иванова: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Исаенко Павел Кондратов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Исаенко Федор Кондратов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Исаенко Анна Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена Павла [3]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Исаенко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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