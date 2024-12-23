Исаенко Прокофий Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Исаенко Прокофий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 586
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 62
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 11
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 113об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 62
01 | Исаенко Прокофий Иванов: 11 / 24 | войсковые жители - глава
02 | Исаенко Тетияна Маркова: - / 23 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Исаенко Андрей Прокофиев: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
- Комментарий наборщика
- Современная версия фамилии осталась такой же - Исаенко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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