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Исаенко Прокофий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Исаенко Прокофий Иванов
Пол
муж
Номер записи
586
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
62
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 113об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 62
01 | Исаенко Прокофий Иванов: 11 / 24 | войсковые жители - глава
02 | Исаенко Тетияна Маркова: - / 23 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Исаенко Андрей Прокофиев: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Исаенко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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