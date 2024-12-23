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Овчаренко Евдокия Кирилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Овчаренко Евдокия Кирилова
Пол
жен
Номер записи
541
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 111
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 58
01 | Овчаренко Кирило Филипов: 38 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Овчаренко Домникия Карпова: 38 / 52 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Овчаренко Павел Кирилов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Овчаренко Никифор Кирилов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Овчаренко Евдокия Кирилова: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Овчаренко Евдокия Кирилова: 4 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Овчаренко Ирина Кирилова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Овчаренко Ксения Кирилова: - / 11 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Овчаренко Евфросиния Яковлева: - / 24 | войсковые жители - жена Павла [3]
10 | Овчаренко Михаило Павлов: - / 5 | войсковые жители - сын Павла [3]
11 | Овчаренко Марья Павлова: - / 6 | войсковые жители - дочь Павла [3]
12 | Овчаренко Ирина Павлова: - / 2 | войсковые жители - дочь Павла [3]
13 | Овчаренко Ксения Николаева: - / 20 | войсковые жители - жена Никифора [4]
Дополнительная информация в записи
Вторая Евдокия. Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Скибина (отличается год рождения; не указано, откуда взята замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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