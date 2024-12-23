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Кодацка Евфимия Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кодацка Евфимия Федорова
Пол
жен
Номер записи
471
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 107об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 51
01 | Кодацкой Федор Григориев: 54 / - | войсковые жители - глава
02 | Кодацка Пелагея Михаилова: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кодацкой Фома Федоров: 25 / 38 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Белоконева Дарья Федорова: 15 / 28 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Кодацка Мотрена Федорова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Кодацка Евфимия Федорова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Кодацка Марья Артемова: 24 / - | войсковые жители - жена Фомы [3]
08 | Кодацка Анна Максимова: - / 37 | войсковые жители - жена Фомы вторая [3]
09 | Кодацкой Лаврентий Фомин: 1 / - | войсковые жители - сын Фомы [3]
10 | Кодацка Евдокия Фомина: 5 / - | войсковые жители - дочь Фомы [3]
11 | Кодацкой Николай Фомин: - / 8 | войсковые жители - сын Фомы [3]
12 | Кодацкой Иван Фомин: - / 4 | войсковые жители - сын Фомы [3]
13 | Кодацкой Андрей Фомин: - / 2 | войсковые жители - сын Фомы [3]
14 | Кодацка Мотрена Фомина: - / 12 | войсковые жители - дочь Фомы [3]
15 | Белоконев Петр Иванов: - / 8 | войсковые жители - сын Дарьи [4]
16 | Евгения: - / 1 | войсковые жители - дочь Дарьи [4]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, фамилия после замужества - Яицка
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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