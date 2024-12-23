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Романенко Наталия Филипова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Романенко Наталия Филипова
Пол
жен
Номер записи
464
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
50
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
5
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Талы, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 107
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 50
01 | Романенко Филип Ильин: 35 / - | войсковые жители - глава
02 | Романенко Катерина Семенова: 30 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Анисим Филипов: 11 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Терентий Филипов: 8 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Романенко Наталия Филипова: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Романенко Анна Филипова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Талы за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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