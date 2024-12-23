Цынбал Марина Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Цынбал Марина Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 451
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 106об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 48
01 | Цынбал Петр Климов: 45 / 58 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Ксения Петрова: 43 / 56 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Григорий Петров: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Петр Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Цынбал Федор Петров: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Цынбал Марина Петрова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Цынбал Васса Петрова: 3 / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Цынбал Параскева Петрова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Цынбал Яков Петров: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Цынбал Ксения Никитина: - / 21 | войсковые жители - жена Григория [3]
11 | Цынбал Марина Григориева: - / 2 | войсковые жители - дочь Григория [3]
12 | Цынбал Катерина Иванова: - / 19 | войсковые жители - жена Петра [4]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, фамилия после замужества - Скибина
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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