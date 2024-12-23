Яицкой Степан Михаилов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Яицкой Степан Михаилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 381
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- сын Михаила [3]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 103
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 41
01 | Яицкой Игнат Иванов: 28 / 41 | войсковые жители - глава
02 | Яицка Настасия Тихонова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яицкой Михаило Игнатов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицкой Захарий Игнатов: 7 / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яицкой Кирило Игнатов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Яицкой Петр Игнатов: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Яицкой Кондрат Игнатов: 1 / - | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Яицка Васса Игнатова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Яицка Ксения Игнатова: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Яицка Елена Игнатова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Яицка Елена Сидорова: - / 26 | войсковые жители - жена Михаила [3]
12 | Яицкой Федор Михаилов: - / 5 | войсковые жители - сын Михаила [3]
13 | Яицкой Степан Михаилов: - / 3 | войсковые жители - сын Михаила [3]
14 | Яицка Евдокия Маркова: - / 19 | войсковые жители - жена Захара [4]
15 | Яицка Пелагея Григориева: - / 18 | войсковые жители - жена Кирила [5]
16 | Яицка Варвара Константинова: - / 16 | войсковые жители - жена Петра [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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