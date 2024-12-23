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Сагунов Яков Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сагунов Яков Василиев
Пол
муж
Номер записи
337
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
сын Василия [4]
Причина поступления
рождение
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 101
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 36
01 | Сагунов Яков Григориев: 56 / - | войсковые жители - глава
02 | Сагунова Агафия Федорова: 50 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сагунов Алексей Яковлев: 34 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сагунов Василий Яковлев: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Сагунов Степан Яковлев: 16 / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Сагунов Семен Яковлев: 12 / - | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Сагунова Параскева Яковлева: 10 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Сагунова Ксения Петрова: 33 / - | войсковые жители - жена Алексея [3]
09 | Сагунова Ирина Алексеева: 12 / - | войсковые жители - дочь Алексея [3]
10 | Сагунова Евфимия Алексеева: 10 / - | войсковые жители - дочь Алексея [3]
11 | Сагунов Захарий Алексеев: - / 12 | войсковые жители - сын Алексея [3]
12 | Сагунова Марья Федорова: 20 / 33 | войсковые жители - жена Василия [4]
13 | Сагунов Яков Василиев: - / 5 | войсковые жители - сын Василия [4]
14 | Сагунова Стефанида Василиева: - / 11 | войсковые жители - дочь Василия [4]
15 | Сагунова Параскева Василиева: - / 10 | войсковые жители - дочь Василия [4]
16 | Сагунова Феодосия Иванова: 16 / 33 | войсковые жители - жена Степана [5]
17 | Сагунова Евдокия Василиева: - / - | войсковые жители - жена Семена [6]
18 | Сагунов Федор Семенов: - / 4 | войсковые жители - сын Семена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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