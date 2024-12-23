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Сагунова Елисавета Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сагунова Елисавета Иванова
Пол
жен
Номер записи
324
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Федора [3]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 100об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 35
01 | Сагунов Григорий Петров: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Сагунова Евдокия Тимофеева: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сагунов Федор Григориев: 3 / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Сагунова Марья Григориева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Сагунова Евфимия Григориева: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Сагунова Ирина Григориева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Сагунова Елисавета Иванова: - / 16 | войсковые жители - жена Федора [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в сей же слободе с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС не удалось выявить девичью фамилию (в данной РС не указана в семье отца). Слишком тяжело определить отца среди новых причисленных Иванов
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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