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Сита Дарья Тимофеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Сита Дарья Тимофеева
Пол
жен
Номер записи
313
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 99об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 33
01 | Ситой Тимофей Семенов: 52 / 65 | войсковые жители - глава
02 | Сита Агрипина Тимофеева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Сита Дарья Тимофеева: 20 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Костянтиновку за войскового жителя
Комментарий наборщика
В оригинале (ГАВО, И261-1-827) по непонятной причине указан возраст в теущую ревизию, хотя дочь выбыла - 33
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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