Колесниченко Василий Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Колесниченко Василий Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 296
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 31
01 | Колесниченко Иван Кирилов: 30 / 43 | войсковые жители - глава
02 | Колесниченко Евдокия Иванова: 30 / 43 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Колесниченко Семен Иванов: 8 / 21 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Колесниченко Василий Иванов: 4 / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Колесниченко Федор Иванов: полугоду / - | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Колесниченко Матвей Иванов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Колесниченко Петр Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Колесниченко Яким Иванов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Колесниченко Яков Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Колесниченко Агрипина Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Колесниченко Дарья Григориева: - / 19 | войсковые жители - жена Семена [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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