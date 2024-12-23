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Похила Евфросиния Михаилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похила Евфросиния Михаилова
Пол
жен
Номер записи
279
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 98
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 28
01 | Похилой Михаило Иванов: 41 / 54 | войсковые жители - глава
02 | Похила Катерина Андреева: 40 / 53 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похилой Афанасий Михаилов: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похилой Григорий Михаилов: 9 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Похила Агрипина Михаилова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Похила Евфросиния Михаилова: 6 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Похила Мотрена Михаилова: 1 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Похилой Константин Михаилов: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Похила Агрипина Герасимова: - / 24 | войсковые жители - жена Афанасия [3]
10 | Похилой Николай Афанасиев: - / 2 | войсковые жители - сын Афанасия [3]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
Комментарий наборщика
Из анализа РС, вероятная фамилия после замужества - Ярковая (отличается год рождения; не указано, откуда взята замуж)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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