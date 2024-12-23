Решетняк Параскева Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Решетняк Параскева Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 257
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Григория [3]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- -
- Куда убыл
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Причина выбытия
- выдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 97
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 26
01 | Решетняк Иван Гаврилов: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Решетняк Настасия Василиева: 50 / 63 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Решетняк Григорий Иванов: 28 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Решетняк Фекла Иванова: 2 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Решетняк Васса Матвеева: 26 / - | войсковые жители - жена Григория [3]
06 | Решетняк Леонтий Григориев: 8 / 21 | войсковые жители - сын Григория [3]
07 | Решетняк Михаило Григориев: 3 / - | войсковые жители - сын Григория [3]
08 | Решетняк Параскева Григориева: 6 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
09 | Решетняк Мотрена Григориева: 1 / - | войсковые жители - дочь Григория [3]
10 | Решетняк Иван Григориев: - / 12 | войсковые жители - сын Григория [3]
11 | Решетняк Алексей Григориев: - / 8 | войсковые жители - сын Григория [3]
12 | Решетняк Петр Григориев: - / 4 | войсковые жители - сын Григория [3]
13 | Решетняк Настасия Андреева: - / 21 | войсковые жители - жена Леонтия [6]
14 | Решетняк Степан Леонтиев: - / 2 | войсковые жители - сын Леонтия [6]
- Дополнительная информация в записи
- Выдана в замужество сей же слободы за войскового жителя
- Комментарий наборщика
- Из анализа РС, фамилия после замужества - Пушкаренко
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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