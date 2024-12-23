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Николаенко Василий Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Николаенко Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
243
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1785
Год рождения вычисленный
1742
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 96
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Николаенко Василий Иванов: 40 / - | войсковые жители - глава
02 | Николаенко Устина Моисеева: 38 / 51 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Николаенко Филип Василиев: 7 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Николаенко Евфимия Василиева: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Николаенко Евдокия Василиева: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Николаенко Христина Василиева: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Николаенко Трофим Василиев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
Комментарий наборщика
Современная версия фамилии осталась такой же - Николаенко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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