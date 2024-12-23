Лемешенко Параскева Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Лемешенко Параскева Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 236
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 95об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 24
01 | Лемешенко Андрей Семенов: 39 / 52 | войсковые жители - глава
02 | Лемешенко Наталия Петрова: 38 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лемешенко Данило Андреев: 19 / 32 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лемешенко Федор Андреев: 12 / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Лемешенко Тетияна Андреева: 15 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лемешенко Евфросиния Андреева: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Лемешенко Васса Андреева: 5 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Лемешенко Варвара Андреева: 1 / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Лемешенко Степан Андреев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Лемешенко Параскева Андреева: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
11 | Лемешенко Агрипина Иванова: 18 / 31 | войсковые жители - жена Данилы [3]
12 | Лемешенко Григорий Данилов: - / 5 | войсковые жители - сын Данилы [3]
13 | Лемешенко Андрей Данилов: - / 2 | войсковые жители - сын Данилы [3]
14 | Лемешенко Марина Данилова: - / 8 | войсковые жители - дочь Данилы [3]
15 | Лемешенко Мотрена Данилова: - / 7 | войсковые жители - дочь Данилы [3]
16 | Лемешенко Наталия Миронова: - / 24 | войсковые жители - жена Федора [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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