Яицкой Иван
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Яицкой Иван
- Пол
- муж
- Номер записи
- 212
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 94об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 23
01 | Яицка Ирина Филипова: 55 / - | войсковые жители - глава
02 | Яицкой Иван: 29 / 42 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Яицкой Осип: 19 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицка Евфросиния Данилова: 28 / - | войсковые жители - жена Ивана [2]
05 | Яицка Параскева Кирилова: - / 41 | войсковые жители - жена Ивана вторая [2]
06 | Яицкой Павел Иванов: 7 / 20 | войсковые жители - сын Ивана [2]
07 | Яицка Пелагея Иванова: 10 / - | войсковые жители - дочь Ивана [2]
08 | Яицка Агафия Иванова: 5 / - | войсковые жители - дочь Ивана [2]
09 | Яицка Ирина Иванова: 1 / 14 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
10 | Яицкой Никита Иванов: - / 3 | войсковые жители - сын Ивана [2]
11 | Яицка Анисия Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
12 | Яицка Марина Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
13 | Яицка Марья Иванова: - / 6 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
14 | Яицка Марфа Иванова: - / 1 | войсковые жители - дочь Ивана [2]
15 | Яицка София Василиева: - / 20 | войсковые жители - жена Павла [6]
16 | Яицка Евдокия Григориева: 18 / - | войсковые жители - жена Осипа [3]
- Комментарий наборщика
- Предположительное отчество - Федоров (исходя из документа РГВИА, 14-1-1697)
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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